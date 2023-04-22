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السفارة الروسية توصي المواطنين بعدم السفر إلى كندا

السفارة الروسية توصي المواطنين بعدم السفر إلى كندا
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أوصت السفارة الروسية لدى أوتاوا المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى كندا على خلفية تزايد حالات التمييز ضد الروس هناك.

العالم - الأميرکيتان

وقالت السفارة في بيانها: "نظرا للعديد من حالات التمييز ضد المواطنين الروس على أساس العرق والجنسية في كندا، بما في ذلك العنف الجسدي، نوصيكم بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد من أجل السياحة والتعليم وفي سياق العلاقات التجارية".

وأضافت: "يُنصح المواطنون الروس الموجودون حاليا في كندا بـ "اتخاذ احتياطات خاصة بالقرب من أماكن تقديم الطعام العامة، وكذلك مبيعات التجزئة للسلع المتعلقة بأوروبا الشرقية".

ودعت السفارة إلى تجنب المعاملات المالية بسبب مخاطر احتجاز الأموال، وشددت على أن "فرص استرداد" هذه الأصول الخاضعة للقيود في كندا "من خلال آليات خارج المحكمة أو قضائية غير متوفرة حاليا".

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