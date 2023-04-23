رئيسي يتلقى التهنئة من رئيس الوزراء العراقي لمناسبة عيد الفطر

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم السبت، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الايراني الدكتور إبراهيم رئيسي والشعب الايراني بمناسبة عيد الفطر ، واكد على ضرورة بذل المساعي للنهوض بمستوى العلاقات بين البلدين ، وذلك نظرا الى الطاقات المتاحة والوشائج والقواسم الثقافية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين.

بدوره هنأ الرئيس الايراني في هذا الاتصال الهاتفي ، رئيس الوزراء العراقي وأعضاء الحكومة وشعب العراق بعيد الفطر وقال ان التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين طهران وبغداد سيرفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين إلى مستوى جديد.

وتلقى الرئيس الايراني في الأيام الأخيرة ، رسائل تهنئة من الكثير من قادة ورؤساء العالم ، منهم رئيس وزراء الهند ، ورئيس أذربيجان ، وأمير الكويت ، ورئيس كازاخستان ، ورئيس طاجيكستان ، ورئيس أوزبكستان ، وسلطان عمان ، ورئيس ونواب رئيس دولة الامارات ونائب أمير الكويت، بمناسبة عيد الفطر المبارك.