منظمات المجتمع المدني تدعو أطراف النزاع لهدنة 10 أيام في السودان

العالم - السودان

وأكدت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ في بيان، أنه وفقا ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺪد ضحايا اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وقعت أكثر الوفيات بين الأطفال والنساء بنسبة (53%) أطفال و(23%) نساء من إجمالي عدد القتلى.

ولفتت إلى أن اﻟﺼﺮاع انعكس ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ، مما أداء إﻟﻰ ﺧﺮوج 85% من ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ، كما أن ﻫﻨﺎك نقصا ﺗﺎما ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺳﺒﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ.

وأكدت منظمات المجتمع المدني أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6.3 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻮداﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ يعانون أوﺿﺎعا إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ صعبة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

وطالبت بضرورة الوصول إلى حل فوري لوقف القتال وخروج الأطراف المتحاربة خارج المدن، وإنشاء مناطق عازلة في حدود 10 كيلومترات.