تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره السوداني تطورات الأوضاع في الخرطوم

العالم - تركيا

كما بحث الجانبان الإجراءات المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك من السودان، في ظل الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.

وكانت السفارة التركية لدى الخرطوم، أعلنت أنها ستجلي اليوم الأحد مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان على خلفية الاشتباكات العسكرية بالبلاد، وذلك برا إلى بلد ثالث تمهيدا لإعادتهم إلى تركيا.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" يوم أمس ، وذلك لليوم الثامن على التوالي، في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.