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مع حرب البيانات الإعلامية الموازية في السودان..

تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم

تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة بينهما، بينما واصل الطرفان حرب البيانات الإعلامية الموازية.

العالم - السودان

ووفق مصادر محلية، فقد وقعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الاحد، في منطقة سوبا جنوبي الخرطوم، وفي منطقة بحري.

واستمرارا للسجال الإعلامي بين الطرفين، قال الجيش السوداني في بيان إن قواته "رصدت استخدام المتمردين أسلوب خداع يتضمن ارتداء أزياء القوات المسلحة واستخدام عربات لاندكروزر بطلاء يشابه المستخدم في عربات الجيش للتضليل ومحاولة إلصاق بعض الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها بقواتنا".

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إن "قوات الانقلاب المسنودة بالجماعات المتطرفة انتهكت الهدنة المعلنة وقامت بضرب قوات الدعم السريع في منطقة كافوري (شمال الخرطوم) بالطيران، وشمل الاعتداء منازل المواطنين الأبرياء، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات".

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد الجهود الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان بعدما فشلت جهود الوساطة المتعددة في الوصول إلى تهدئة بين الطرفين المتنازعين.

وشهدت الخرطوم معارك عنيفة جداَ خلال الأيام الماضية، إذ شنّت طائرات مقاتلة ضربات جوية على مواقع عدة، بينما تجوب دبابات الشوارع ويطلق الرصاص والمدفعية في مناطق مكتظة بالسكان. لكن العنف انفجر في جميع أنحاء البلادأيضا.

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مع حرب البيانات الإعلامية الموازية في السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم

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