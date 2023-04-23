أصوات تهليل العيد تعلو في الدول الاسلامية الا السودان

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ولعل أهم المعاني التي بني عليها الاحتفال بالأعياد في الإسلام، بدء العيد بذكر الله وبالتهليل والتكبير والاجتماع في صلاة العيد وإخراج صدقة الفطر قبل صلا العيد، وإظهار السرور في هذا العيد.

لکن السودان، محرومة هذا العام من فرحة العيد فلا صوت يعلو فوق صوت البنادق رغم الحديث عن هدنة أُبرمت وأخرى ستُبرم. ورغم إعلان الهدنة إلا أن هناك اشتباكات متفرقة بين الجانبين، رغم مطالبات دولية وإقليمية بوقف إطلاق النار واللجوء للحوار لإنهاء الأزمة التي يشهدها السودان، ويقودها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى قيادة الجيش، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يتولى قيادة قوات الدعم السريع.

في تونس، اعتبر مراقبون اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بانه بمثابة اعلان انكسار لمشروع الثورة في تونس التي بدأت عام الفين واحد عشر واعتبروا ان الامور ذاهبة الى نوع من التشرذم على مستوى المجتمع التونسي وعلى نوع من المركزية الحادة على مستوى النظام السياسي التونسي، بمعنى ان الرئيس اثبت في هذه المرحلة انه لا يخشى اي طرف سياسي في تونس بعدما استطاع ان يمس برأس اقوى تنظيم سياسي في تونس وهو حزب النهضة.

في الولايات المتحدة، مسلسل العنف يكاد لا ينتهي، فقد قتل رجال شرطة أميركيون رجلا في منزله ليتبين لاحقا أنهم طرقوا باب المنزل الخطأ في مدينة فارمنغتون بولاية نيو مكسيكو، حسبما أظهرت لقطات فيديو نشرتها شرطة الولاية.