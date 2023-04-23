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بالإضافة الى العملات الوطنية..

روسيا ستعتمد على 'اليوان' و'الروبل' بدلا من 'اليورو' و'الدولار' في معاملاتها

روسيا ستعتمد على 'اليوان' و'الروبل' بدلا من 'اليورو' و'الدولار' في معاملاتها
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تعتزم في المستقبل التخلي عن اليورو والدولار لصالح اليوان والروبل.

العالم - روسيا

وأضاف نوفاك، في تصريحات له يوم أمس، أن روسيا ستنتقل إلى العملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة، بسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة الدولار واليورو في حساباتنا.

وتابع أن اليوان عملة مطلوبة داخل روسيا والروبل كذلك، فالجانب الصيني يدفع قيمة الغاز باليوان، وكذلك جزئيا بالنسبة للنفط، ويجري كذلك التسديد بالروبل، وسنواصل تطوير هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بشراء موارد الطاقة الروسية، ما يستدعي إنشاء آليات تسوية، وهي يمكن أن تكون فقط بالعملات الوطنية، وفق تعبيره.

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بالإضافة الى العملات الوطنية.. روسيا ستعتمد على 'اليوان' و'الروبل' بدلا من 'اليورو' و'الدولار' في معاملاتها

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