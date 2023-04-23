روسيا ستعتمد على 'اليوان' و'الروبل' بدلا من 'اليورو' و'الدولار' في معاملاتها

العالم - روسيا

وأضاف نوفاك، في تصريحات له يوم أمس، أن روسيا ستنتقل إلى العملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة، بسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة الدولار واليورو في حساباتنا.

وتابع أن اليوان عملة مطلوبة داخل روسيا والروبل كذلك، فالجانب الصيني يدفع قيمة الغاز باليوان، وكذلك جزئيا بالنسبة للنفط، ويجري كذلك التسديد بالروبل، وسنواصل تطوير هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بشراء موارد الطاقة الروسية، ما يستدعي إنشاء آليات تسوية، وهي يمكن أن تكون فقط بالعملات الوطنية، وفق تعبيره.