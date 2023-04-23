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"فيصل بن فرحان" و"جوزيب بوريل" يبحثان وقف التصعيد في السودان

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السعودي "فيصل فرحان"، اليوم الأحد، مع منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" سبل وقف التصعيد العسكري في السودان.

العالم - السعودية

وناقش الطرفان خلال اتصال هاتفي أجراه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية مع وزير الخارجية السعودي، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

كما تناول الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

هذا وفى وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الأخرى من السودان.

وكانت السعودية قد دعت جميع الأطراف في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان.

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"فيصل بن فرحان" و"جوزيب بوريل" يبحثان وقف التصعيد في السودان