مقتل عراقي وابنته في اشتباكات السودان

العالم - السودان

ونقلت وكالة "العربي الجديد" عن نائب في البرلمان العراقي،قوله، إن عراقيا في العقد الخامس من العمر قتل هو وابنته في المواجهات الدائرة في الخرطوم، وهو من أهالي محافظة صلاح الدين ويقيم منذ سنوات عدة في السودان، مؤكاً أن الضحيتين كانا في منزلهما وقضيا جراء قصف في المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح سياسي آخر في محافظة صلاح الدين أن الضحيتين من أهالي مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن هناك جرحى أيضا من العراقيين. ووصف بيانات وزارة الخارجية بشأن السعي لحماية الجالية العراقية هناك بأنها "غير واقعية، وكان من المفترض أن يجرى التنسيق مع أطراف داخل السودان، على غرار ما فعلته السعودية ودول أخرى لتأمين حياة العراقيين هناك".

وأشار إلى أن العائلة المنكوبة في الخرطوم ما زالت عالقة والضحايا منها لم يُعادوا إلى العراق رغم مرور يومين على الحادث.

وأمس السبت، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم.

وأضاف: "نواصل جهودنا متعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية. إننا نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".

وذكر أيضا أنه "جرى تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك"، كما أشار في بيان منفصل آخر إلى "نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم"، في عملية "وصفها بـ"النوعية"، من دون ذكر المقصود من عبارة "النوعية".

وتدور في السودان معارك عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" رغم المناشدات القليمية والدولية لوقف التعصيد والجلوس على طاولة الحوار فيما تسببت الاشتباكات بتقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها.