ديربي العاصمة طهران ينتهي بفوز برسبوليس + فيديو

العالم - إيران

وفي هذه المباراة التي جرت عصر اليوم الأحد على ستاد "آزادي" بطهران تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول لكنها لم تثمر، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 50 سجل عيسى آل كثير هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس بعد أن تلاعب بدفاع استقلال وسدد الكرة التي ارتطمت بقدم المدافع ومن ثم بالعمود لتدخل المرمى.

بعد هذا الهدف كثف استقلال طهران هجماته إلا أنها لم تفلح في ظل استماتة دفاع برسبوليس وحارس مرماه علي رضا بيرانوند وعدم الدقة في التسديد لدى لاعبي استقلال لتنتهي المباراة بهدف الفوز الوحيد لبرسبوليس الذي رفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة موقتا بانتظار مباراة سباهان إصفهان وملوان أنزلي في إصفهان غدا الإثنين.

وتجمد رصيد استقلال طهران عند 55 نقطة في المركز الثالث خلف سباهان اصفهان البالغ رصيده 55 نقطة ايضا.