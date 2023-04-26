آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في الخرطوم

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى وجود قصف للطيران في منطقه كافوري مشيرا الى قصف للطيران على منطقه يوجد فيها معسكر كبير كان موجودا فيها الدعم السريع وهي المرة الاولى التي يتم فيها قصف هذا المعسكر ما يدل على ان هنالك عمليات كر وفر بين قوات الجيش السوداني وقوى الدعم السريع وهي مجمل الاوضاع حتى هذه اللحظة.

ولفت مراسلنا الى أن المواطنين السودانيين يتخوفون من بعد يوم الغد انتهاء اجل هذه المده التي يمكن وصفها بالهشه بان تتطور الاوضاع ويكون هنالك قصف مكثف والاثنان يريد ان ينتصر على الاخر في اسرع وقت ممكن ولكن يبدو ان ابد هذا الحرب سيطول ما يسمى بحرب المدن.

وتعم الفوضى في السودان بسبب نقص المرافق الحياتية كالمياه والدواء والكهرباء في وقت يحاول فيه السودانيون الفرار من مناطق الصراع وعمدت عدة دول أجنبية إلى اجلاء رعاياها من البلد قبل انتهاء هدنة 72 ساعة يوم الخميس

وتتواصل عمليات إجلاء رعايا الدول والدبلوماسيين الأجانب من السودان مع اقتراب انتهاء الهدنة بين طرفي الصراع يوم الخميس.

كما يشهد السودان عمليات اقتتال عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة والحليف السابق لبرهان محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

0

ويتنافس الرجلان على السلطة، فيما يُعتقد أن الصراع سببه الخلاف حول تفاصيل عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

ويوم الأربعاء، تجددت الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب مراسلنا وسُمع دوي مضادات للطائرات وقذائف مدفعية في أم درمان.

وأعلن الجيش السوداني في بيان أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تابع للقوات المسلحة نُقل اليه هو وآخرين من السجن قبل اندلاع الاشتباكات، بسبب ظروفهم الصحية.

والبشير هو ضمن مجموعة من العسكريين احتجزوا بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة ولا يزالون في المستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، بحسب البيان.

ونقلت وسائل إعلام عربية ودولية منها رويترز الأربعاء عن بيان لوزارة الداخلية السودانية قولها إن قوات الدعم السريع اقتحمت خمسة سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث احتُجز البشير ومسؤولين آخرين.

وأوضح البيان أن اقتحام سجن كوبر تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون وأن قوات الدعم السريع أطلقت سراح جميع السجناء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...