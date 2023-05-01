آخر تطورات الاشتباكات المسلحة في الخرطوم

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى وقوع انفجارات واشتباكات عنيفة في محيط القصر الرئاسي وفي مركز الخرطوم وفي جبرة جنوب الخرطوم ومنوها الى انه قبل ساعة من الان كانت هنالك انفجارات قوية في ضاحيه كافوري في مدينة بحري التي طالها القصف طيلة هذه الفترة منذ بداية الحرب نظرا لوجود معسكرين للدعم السريع ومنطقة الصناعات في بحري.

ولفت مراسلنا الى وقوع اشتباكات عنيفة جميعها في بحري شمبات تحديدا، وكان هنالك تحليق للطائرات منوها الى انه قبل دقائق من الان اشتدت الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي.

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، تمديد الهدنة اثنتين وسبعين ساعة، استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية.

وتتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ رغم تحذيرات من الانزلاق في حرب أهلية قد تتسبّب بكارثة إنسانية.

وفيما يتبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاك الهدنة؛ أعلنت قوات الدعم السريع تمديد الهدنة الإنسانية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من منتصف ليل الأحد، وذلك استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية؛ لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.

ولا تزال العائلات في العاصمة البالغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة، تعاني من نقص الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية ويقبع الكثيرون منهم في المنازل. ونزح عشرات آلاف الأشخاص في الداخل أو إلى البلدان المجاورة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...