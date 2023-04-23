وسط الاشتباكات العنيفة.. هل خرج "عمر البشير" من السجن؟

العالم - السودان

في حين تضاربت الأنباء بشأن خروج البشير وقادة النظام السابق بسبب خطورة الأوضاع الأمنية بحي كوبر والمناطق المجاورة. كما تداول ناشطون عدداً من الفيديوهات تظهر المساجين وهم يسيرون في شوارع منطقة كوبر وهم يرتدون زي السحن الأبيض.





وسبق أن تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن اقتحام سجن الهدى وإخراج المساجين. وخلال الأيام الماضية خرج آلاف المساجين من عدة سجون بالعاصمة الخرطوم "سجن الهدى بأم درمان وسجن سوبا جنوبي الخرطوم، ودار التائبات بأم درمان" بسبب انعدام الأكل والماء.



من جانبها، أدانت قوات "الدعم السريع" ما وصفته بـ"إخلاء جميع سجناء سجن كوبر". وقالت في بيان: "كان واضحا منذ بدء الحرب، والتداعيات التي سبقت ذلك أن قيادة الانقلاب والمتطرفين يريدون إدارة عجلة الزمان إلى الوراء باستعادة نظام الحكم في البلاد".



في حين ذكر أن "الدعم السريع تدين تنفيذ قادة الانقلاب عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر الذي يضم جميع قادة النظام البائد". واعتبرت قوات الدعم السريع، أن "إجلاء السجناء من سجن كوبر تصرف يتنافى مع القوانين المحلية والإقليمية والدولية كافة".



كما حمل البيان "قيادة القوات المسلحة الانقلابية (في إشارة إلى الجيش) المسؤولية كاملة عن تقويض ثورة الشعب التي ضحى من أجلها الشباب والشابات".



وتدور في السودان معارك عنيفة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" رغم المناشدات القليمية والدولية لوقف التعصيد والجلوس على طاولة الحوار فيما تسببت الاشتباكات بتقطع السبل بآلاف الأجانب، ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة، وتسعى بلدان من أنحاء العالم لإجلاء مواطنيها.