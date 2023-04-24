الخارجية المصرية تعلن إجلاء 436 مواطنا من السودان

العالم-مصر

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إنه "في إطار جهود مصر في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم في 23 إبريل، إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وأكد أبو زيد استمرار السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت بدء إجراءات إجلاء رعاياها في السودان، داعية مواطنيها خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة آمنة تمهيدا لإجلائهم، مشيرة إلى أن أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في السودان أصيب بطلق ناري.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.