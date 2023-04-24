الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية المصرية تعلن إجلاء 436 مواطنا من السودان

الخارجية المصرية تعلن إجلاء 436 مواطنا من السودان
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أنها أجلت أمس 436 مواطنا من السودان برا، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

العالم-مصر

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إنه "في إطار جهود مصر في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم في 23 إبريل، إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية".

وأكد أبو زيد استمرار السفارة المصرية في الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت بدء إجراءات إجلاء رعاياها في السودان، داعية مواطنيها خارج الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة آمنة تمهيدا لإجلائهم، مشيرة إلى أن أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية في السودان أصيب بطلق ناري.

يأتي ذلك فيما تواصل القاهرة اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع.

روابط ذات صلة

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن رحلاتها الجوية إلى السودان

مصر تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان وتغليب لغة الحوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

مع استمرار المعارك في السودان..فرنسا تجلي أكثر من 200 شخص من البلاد

الخارجية المصرية تعلن إجلاء 436 مواطنا من السودان

أنت المراسل... متابعونا يهنئون الأمة الإسلامية بعيد الفطر السعيد +فيديو

أمير عبد اللهيان يؤكد استمرار دعم إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية

الديانة الابراهيمية والاستغلال الصهيوني- الجزء الثاني