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اختراق طائرتين معاديتين قرب المجال الجوي الإيراني

اختراق طائرتين معاديتين قرب المجال الجوي الإيراني
الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف المدير التنفيذي لشركة الصناعات الالكترونية عن اختراق طائرتين معاديتين قرب الحدود الجوية الإيرانية.

العالم - ايران

وقال المدير التنفيذي لشركة الصناعات الالكترونية العميد امير رستكاري ، اليوم الاثنين، أقول بجرأة بأن لدينا أنظمة الكشف والرد على نطاقات التردد التي تعمل فيها جميع المنظومات في العالم.

واضاف، أننا منشغلون في الحرب الإلكترونية منذ سنوات عديدة لحماية الحدود الفضائية والجوية للبلاد ، وقد أدرك قوتنا كل من هاجمنا.

وتابع، منذ فترة، تحركت طائرة معادية قرب حدود مجالنا الجوي وبدأت في إطلاق موجات لجمع المعلومات الاستخبارية، قمنا بالتشويش على هذه الطائرة. لكن طيار العدو اعتقد أن هناك مشكلة في نظامه واتصل بالقاعدة وأخبرها أن نظامه فيه مشكلة وسيعود إلى القاعدة.

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اختراق طائرتين معاديتين قرب المجال الجوي الإيراني