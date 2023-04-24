الصحة الإيرانية: تسجيل 388 إصابة و 17 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 607 آلاف و 77 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 190 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 336 ألفا و 533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 706 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 19 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 22 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 303 آلاف و 326 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 521 ألفا و 254 لقاحا.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، و 39 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 235 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 170 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).