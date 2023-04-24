بريطانيا تفرض اجراءات حظر جديدة على ايران

العالم - ايران

واستمرارًا للمواقف المعادية لإيران للدول الغربية ، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض اجراءات حظر بالتنسيق بين لندن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد إيران.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن اجراءات الحظر شملت 4 من قادة الحرس الثوري.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان له اليوم الاثنين إن "بريطانيا والشركاء الدوليين يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله".

وبحسب إعلان وزارة الخارجية البريطانية ، فإنه تم وضع "محمد نظرعظيمي" قائد مقر النجف الأشرف للحرس الثوري (محافظة كرمانشاه) ، و"حبيب شهسواري" قائد حرس الثورة في محافظة أذربيجان الغربية و"محسن كريمي" قائد حرس الثورة في محافظة مركزي و"أحمد خادم" قائد مقر كربلاء للحرس الثوري في جنوب غرب البلاد على قائمة العقوبات.

وجاء تحرك إنجلترا ودول غربية أخرى في ظرف أفادت فيه بعض وسائل الإعلام الغربية الأسبوع الماضي بأن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على الحزمة السابعة من العقوبات ضد إيران يوم الإثنين.

وأدانت جمهورية إيران الإسلامية بشدة القرارات الغربية بفرض اجراءات حظر أحادية الجانب ضد بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي ومثال واضح على التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية.