اجتماع موسكو.. بين ما تريده سوريا وما تريده تركيا

وقال ايوب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان اللقاء الذي عقد على مستوى خارجية ايران روسيا وتركيا، لم يتوصل الى حل يؤدي الى وضع نقاط او خارطة طريق للبدء باعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، لانه كان من المتوقع بعد هذا اللقاء ان يكون هناك اجتماع على مستوى القادة.

واعتبر الاجتماع على مستوى وزراء الدفاع في موسكو بانه يمهد الى اتفاق يرضي الطرفين، فسوريا تريد استعادة حقوقها، بينما تركيا تريد الحصول على مكاسب سياسية من جراء اي اتفاق مع سوريا، لذلك تسعى روسيا ونتيجة لروابطها الجيدة مع سوريا وايران وتركيا، ان تكون العلاقات بين هذه الدول جيدة وتعود الى طبيعتها وهذا ما يخدم المصالح الروسية، ولذا تدفع بأن يكون هناك منطلقاً اساسياً لأي تقارب وهو سحب القوات التركية ووقف دعم الجماعات المسلحة واعادة العلاقات مع دمشق، فيما تعتبر سوريا انه ولان تركيا كانت رأس حربة في ضرب الدولة السورية في كل المجالات، لهذا يجب ان تنطلق المسألة من الميدان العسكري، للحفاظ على سيادتها والعودة الى مجمل حدودها.

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