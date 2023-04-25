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ايران تدين الهجوم الارهابي على مركز شرطة في باكستان

ايران تدين الهجوم الارهابي على مركز شرطة في باكستان
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أدانت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام آباد بشدة الهجوم الانتحاري على مركز شرطة مكافحة الإرهاب في باکستان، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا من قوات الأمن الباكستانية.

العالم - ايران

وأدانت السفارة الايرانية في اسلام آباد، في بيان، الهجوم الإرهابي على مركز للشرطة في مدينة "سوات" وعبرت عن تعاطفها مع أسر الضحايا.

وجاء في الرسالة: نعرب عن تعازينا لباكستان حكومة وشعبا في مقتل عدد من عناصر الشرطة الباكستانية في هجوم إرهابي ونعرب عن تعاطفنا وتضامننا مع أسر الضحايا.

یذکر أن انفجارین استهدفا مبنى شرطة مكافحة الإرهاب في مدينة سوات الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان وارتفع عدد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي إلى 15 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

ولم تعلن حتى الان أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم الإرهابي.

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ايران تدين الهجوم الارهابي على مركز شرطة في باكستان

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