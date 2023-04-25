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تشاووش أوغلو يعلن موعد لقاء القمة الرباعية لرؤساء 'روسيا إيران تركيا وسوريا'

تشاووش أوغلو يعلن موعد لقاء القمة الرباعية لرؤساء 'روسيا إيران تركيا وسوريا'
الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن لقاء القمة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا وسوريا قد يعقد مطلع مايو المقبل.

العالم - تركيا

وقال تشاووش أوغلو في حديث لقناة 100TV يوم أمس: "كانت هناك مقترحات بشأن المواعيد في مايو، وهي كانت قريبة جدا من الانتخابات التركية، وكان هناك مقترح بشأن أوائل مايو، لكن لم يتم بعد الاتفاق على هذا الموعد، لأن الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا في هذه الفترة، والعمل مستمر الآن لتحديد موعد هذا اللقاء".

وأضاف: "الآن العمل جار على الاتفاق على الموعد".

وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع في موسكو يوم الثلاثاء.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن هدف الاجتماع مناقشة "حل القضايا العالقة من خلال المفاوضات من أجل ضمان السلام والهدوء في المنطقة".

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