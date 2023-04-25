مستوطنون يقطعون حاجز بيت إيل قرب رام الله

العالم- فلسطين

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب تجدد عدوان الاحتلال وهجمته على مصلى باب الرحمة بمدينة القدس المحتلة.

هذا ونفذت مجموعة من المستوطنين اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك في أعقاب تجدد استهداف مصلى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية من المسجد المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابة تركية من المسجد، واقتادتها إلى جهة باب الأسباط، بسبب تواجدها في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي وقت سابق، دنّست قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة وقامت بتخريب محتوياته، وقطعت تمديداته الكهربائية، وسط نهبٍ لمحتوياته التي أضافها المعتكفون خلال أواخر شهر رمضان.

وقطعت قوات الاحتلال سماعات مآذن الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه، وحاول جنود الاحتلال ترهيب المصلين في باب الرحمة بتصويرهم، بعد تلبيتهم نداء الأقصى وأداء الصلوات فيه.