اجتماعات ولقاءات ثنائية بين وزراء دفاع إيران وروسيا وسوريا وتركيا+فيديو

العالم - إيران

وأكدت الدفاع الروسية في بيانها أنه تم مناقشة الخطوات العملية لتعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية، مشيرة إلى أن المجتمعين أولوا اهتماما بمحاربة جميع الجماعات المتطرفة في سوريا، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية وضرورة تكثيف الجهود من أجل العودة السريعة للاجئين السوريين.

وسبق هذا الاجتماع تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد فيها ان قوات بلاده لن تنسحب من شمالي سوريا والعراق قبل استتباب الأمن فيهما، فيما أشار إلى أن احتمال اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري لايزال قائما.