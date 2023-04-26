الادميرال فدوي: الاميركيون والصهاينة غير قادرين على الصمود امام قدرات الحرس الثوري

العالم - ايران

وفي حديثه عن ميزات الحرس الثوري، قال الادميرال فدوي في تصريح له الثلاثاء: ان حرس الثورة الاسلامية، مؤسسة فريدة من نوعها أوجدها رجل رباني كالإمام الخميني (رض)، ومنذ بضعة وثلاثين عاما يقودها رجل رباني آخر أي الإمام الخامنئي؛ هذه المؤسسة بلغت الآن أعلى المستويات من القدرات التي يمكن تصورها.

وأضاف: ان تعزيز قدرات الحرس الثوري، قد تحقق في جميع المجالات المادية والمعنوية، وبعبارة أخرى، عندما تمتزج القدرات المادية والمعنوية جنبا الى جنب، فإنها توجد قوة لا يمكن لأي قوة شيطانية كالاميركان والصهاينة، الصمود أمامها.

وأوضح الادميرال فدوي، ان أهم ميزة للحرس الثوري تتمثل في تقديم الخدمات الى الشعب، لأن حراسة الثورة لا تنحصر بموضوع خاص كالموضوع العسكري، ولذلك يمكن اعتبار أهم ما يميز حرس الثورة الاسلامية هو تقديم الخدمات الى الشعب.

وأكد أن المواجهة بين جبهة الاسلام الحق ضد الباطل لا تنتهي، قائلا: لقد أكد القرآن ان جبهة الباطل لن تنتصر في هذه الحرب، ومن المؤكد ان جبهة الباطل ستتلقى هزائم مستمرة؛ وبالطبع لابد من القول كذلك ان جبهة الاسلام التي هي جبهة الحق، لا ترتبط فقط بشخص واحد او اثنين او بلد واحد او بلدين.