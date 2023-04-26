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شاهد.. ما هو العنوان الأبرز للقتال العسكري في السودان؟

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال الباحث بالشؤون الاقليمية محمد حسب الرسول إن العنوان الابرز للقتال العسكري الدائر في السودان هو صراع بين مشروع الاستعمار الغربي ومشروع الاستقلالي الوطني الذي بدأ منذ اربع سنوات.

العالم - خاص بالعالم

وقال حسب الرسول في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المشروع الغربي يستهدف اخضاع السودان وتوظيفه من اجل تأمين مصالحه، مشيرا الى أن هناك منظومة سياسية في السودان شكلت الحاضنة لهذا المشروع ومعها العسكريين من ضمنهم "حميدتي" ومن ييتماهى مع هذا المشروع.

واوضح حسب الرسول، بأنه هناك شركاء اقليمين يتولون بشكل مباشر الاشراف على المشروع الغربي في السودان من أجل تنفيذه، مشيرا الى، ان هذا المشروع يحاول حذف اللغة العربية كالغة رسمية في البلاد، وكذلك حذف المناهج الدراسية المتعلقة بالاستقلال الوطني والقيم الاجتماعية والتاريخية وعلى رأسها حذف القضية الفلسطينية مما يؤكد علاقة اليكان الصهيوني بالصراع الدائر في السودان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. ما هو العنوان الأبرز للقتال العسكري في السودان؟