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حماس: أداء الطقوس التلمودية داخل الحرم الإبراهيمي يعني استمرارا للحرب الدينية

حماس: أداء الطقوس التلمودية داخل الحرم الإبراهيمي يعني استمرارا للحرب الدينية
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن أداء الطقوس التلمودية والرقص داخل الحرم الإبراهيمي من قبل مجموعة متطرفة من المستوطنين وبمشاركة وزير أمن كيان الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، استمرار في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال وقادته على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وكامل الأرض الفلسطينية. 

العالم-فلسطين

وقال قاسم في تصريح صحفي، إن الاحتلال وقادته مصرون على استفزاز مشاعر كل فلسطيني وعربي ومسلم بهذه الانتهاكات المشينة، معتبرًا إنها انتهاكات إجرامية وإرهابية تعبر عن عقلية احتلال فاشي مجرم، ولا تقيم وزنًا لمشاعر أي مسلم على وجه الأرض.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تواصل عدوانها على شعبنا ومقدساته، وتسعى بكل جهد لفرض الهيمنة على الحرم الإبراهيمي الشريف بكل الطرق والوسائل.

وأوضح قاسم أن كافة الطرق والمحاولات التي تقوم بها الحكومة الفاشية المتطرفة لا يمكن أن تغير من حقائق التاريخ والواقع لأن هذه الأماكن المقدسة لشعبنا الفلسطيني ولا مكان للغرباء فيها.

وبين قاسم أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع للحفاظ على هوية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في كامل الأرض الفلسطينية.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للأماكن المقدسة والرباط فيها لإفشال مخططات الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة التي تسعى لتنفيذ مخططاتها التهويدية بحق مقدساتنا الإسلامية.

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حماس: أداء الطقوس التلمودية داخل الحرم الإبراهيمي يعني استمرارا للحرب الدينية