بايدن يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الردع النووي

العالم - الأميركيتان

اصطف حرس الشرف العسكري ومئات الضيوف خارج البيت الأبيض، حيث وصل رئيس كوريا الجنوبية وزوجته، كيم كيون هي، بحسب "فرانس برس".

وينتظر أن تشهد الزيارة، التي تستمر لمدة يوم، مراسم وموكبا فخما ومناقشات جيوستراتيجية بعيدة المدى.

ومن المقرر أن يعلن الجانبان عن درع نووي أمريكي معزز لحليف واشنطن الحيوي في مواجهة كوريا الشمالية.

وسيجتمع يون وبايدن معا في المكتب البيضاوي، كما يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا قبل إنهاء اليوم في عشاء رسمي فخم في القاعة الشرقية الاحتفالية.

وقبل وصول يون، قال مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين، إن الزعيمين سيعلنان عن إجراءات لتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك نشر أول غواصة صاروخية نووية أمريكية في البلاد منذ عقود.

ويسعى بايدن لتعزيز التعاون مع أبرز حليفين إقليميين لواشنطن في مواجهة كوريا الشمالية، وهما، كوريا الجنوبية واليابان.