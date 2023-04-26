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رئيسي يعزي باستشهاد آية الله سليماني ويوعز بالتحري عن اسباب الحادث

رئيسي يعزي باستشهاد آية الله سليماني ويوعز بالتحري عن اسباب الحادث
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي باستشهاد عضو مجلس خبراء القيادة آية الله عباس علي سليماني، واوعز للقوات الامنية بالتحري عن اسباب الحادث وتحديد الدافع المحتمل لمرتكب أو مرتكبي هذا الحادث.

العالم- ايران

وفي برقية وجهها آية الله رئيسي، عزى باستشهاد عضو مجلس خبراء القيادة آية الله عباس علي سليماني، واعرب عن المواساة مع اسرته الكريمة والعلماء الافاضل والجامعيين واهالي محافظة مازندران المنجبة للشهداء، داعيا الباري تعالى بان يمنّ على الفقيد بالدرجات العلى في جنان النعيم ويلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

واضاف: يتوجب ان تقوم قوات الأمن وإنفاذ القانون بالتحقيق في أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن وكذلك تحديد الدافع المحتمل لمرتكب او مرتكبي الحادث.

يذكر ان عضو مجلس خبراء القيادة آية الله عباس علي سليماني استشهد اثر تعرضه لعملية اغتيال اليوم الاربعاء في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء فارس، اعلن روح الله سلكي ، نائب محافظ مازندران للشؤون السياسية والامنية عن تعرض آية الله سليماني عضو مجلس خبراء القيادة والممثل السابق للولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوشستان ومدينة كاشان، لعملية اغتيال في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال ايران.

واضاف: انه تم القاء القبض على منفذ العملية.

وقال نائب محافظ مازندران للشؤون السياسية والامنية: للاسف استشهد آية الله عباس علي سليماني نتيجة هذا الحادث.

ومن المسؤوليات التي تولاها آية الله سليماني: العضوية في مجلس خبراء القيادة في الدورتين الرابعة والخامسة، ممثل الولي الفقيه في محافظة سيستان وبلوشستان، امام الجمعة بمدينة زاهدان، المسؤول عن شؤون اهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان، ممثل الولي الفقيه في مدينة كاشان، امام الجمعة وعضو مجلس أئمة محافظة مازندران، ممثل الولي الفقيه في الجامعات الوطنية في محافظتي مازندران وكلستان، عضو مجلس أمناء جامعة زاهدان وجامعة تشابهار للعلوم البحرية، امام الجمعة في مدينة بابلسر.

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