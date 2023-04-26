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رد فعل تركيا على شائعة النوبة القلبية لأردوغان

رد فعل تركيا على شائعة النوبة القلبية لأردوغان
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

نفت دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التركية تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأزمة قلبية وبأنه في وضع صحي حرج.

العالم-تركيا

جاء ذلك رداً على ما تداوله بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة حول تدهور صحة أردوغان.

وقال فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي: "رئيسنا بصحة جيدة، كان يعاني من نزلة برد خفيفة".

وفي وقت سابق ألغى أردوغان زيارته لمحطة "أكويو" النووية التي كانت مقررة يوم الخميس، على أن يحضر افتتاحها عبر الفيديو "كونفرنس".

كما ألغى مشاركته في لقاء خاص مباشر مشترك مع عدة قنوات تركية مساء الخميس هي "يورو دي"، "أي تي ڤي أوروبا"، "إن تي ڤي أوروبا"، "تي آر تي وورلد".

يذكر أن محطة "أكويو" تقع في مدينة مرسين وتضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، تشيدها شركة "روس آتوم" الروسية، بكلفة 20 مليار دولار.

وأفاد مراسلنا بأن أردوغان قرر تأجيل التجمع الانتخابي الجماهيري الكبير في مدينة مرسين جنوبي تركيا، والذي كان مقررا الثلاثاء، إلى موعد لاحق.

كما ألغى الأربعاء جولات انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد بعدما نصحه الأطباء بالتزام الراحة في المنزل.

وأعلن الرئيس التركي أنه مصاب بالتهاب معوي سبب له أوجاعا خلال مقابلة مباشرة على الهواء يوم الثلاثاء.

وبدا أردوغان متعبا خلال حديثه حيث أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

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