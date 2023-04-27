إيطاليا تطالب بتعجيل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

العالم-اوروبا

وقالت ميلوني يوم الأربعاء، في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على هامش المؤتمر: "يجب أن يتضمن مستقبل أوكرانيا قدرة أوسع دائما على الاندماج مع الديناميكيات والمؤسسات الأوروبية".

وأضافت: "إن أذكى طريقة لشكر الأوكرانيين على ما يفعلونه هي تسريع فرصتهم في أن يكونوا جزءا من المؤسسات الأوروبية. نحن بحاجة إلى الاعتراف بجهود كييف الهائلة لإصلاح نظامها وجعله أقرب إلى الأهداف التي تطلبها مفوضية الاتحاد الأوروبي".

كما حثّت على بداية سريعة للمفاوضات اللازمة لمنح أوكرانيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.