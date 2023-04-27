الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا تطالب بتعجيل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

إيطاليا تطالب بتعجيل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

حثّت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني خلال مؤتمر "إعادة إعمار أوكرانيا" في روما الحلفاء الأوروبيين، على تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وقالت ميلوني يوم الأربعاء، في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على هامش المؤتمر: "يجب أن يتضمن مستقبل أوكرانيا قدرة أوسع دائما على الاندماج مع الديناميكيات والمؤسسات الأوروبية".

وأضافت: "إن أذكى طريقة لشكر الأوكرانيين على ما يفعلونه هي تسريع فرصتهم في أن يكونوا جزءا من المؤسسات الأوروبية. نحن بحاجة إلى الاعتراف بجهود كييف الهائلة لإصلاح نظامها وجعله أقرب إلى الأهداف التي تطلبها مفوضية الاتحاد الأوروبي".

كما حثّت على بداية سريعة للمفاوضات اللازمة لمنح أوكرانيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

روابط ذات صلة

هكذا جنّدت أمريكا منصات التواصل الاجتماعي لخنق الحقيقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيطاليا تطالب بتعجيل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

نواب بريطانيون يطالبون بإعلان "فاغنر" تنظيما إرهابيا

شكوى ضد ساركوزي على خلفية مونديال قطر

مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة

رد فعل تركيا على شائعة النوبة القلبية لأردوغان

رئيس كوريا الجنوبية يهدد بيونغ يانغ بالأسلحة النووية الأمريكية