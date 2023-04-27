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الخلاف الروسي مع تل ابيب وتأخيرات في ملفات المنطقة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ الخلاف الروسي الاسرائيلي على خلفية مواقف تل ابيب من الحرب في اوكرانيا؟

العالم - مع الحدث

هل تتعامل موسكو معها باعتبارها جزءا من المعسكر الغربي الذي توحّد ضدها؟

ما الخطوط الحمر التي تحذر من تجاوزها في الدعم العسكري المقدم لكييف؟

ماذا يعني انتقادها العلني للاجراءات الاسرائيلية في فلسطين وخلق وقائع جديدة بالقوة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والباحث السياسي د. طلال عتريسي، ومسلم شعيتو من المركز الثقافي الروسي العربي، والاكاديمي والباحث السياسي د. جمال عمرو.

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