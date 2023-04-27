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بايدن يعتبر ترامب خطرا على الديمقراطية

بايدن يعتبر ترامب خطرا على الديمقراطية
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل "خطرا" على الديمقراطية الأميركية، وذلك غداة إعلان بايدن البالغ من العمر 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

العالم- الأميركيتان

وكان ترامب انتخب رئيسا للولايات المتحدة في عام 2016، وسعى إلى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبر ترامب أنها شهدت تزويرا وتلاعبا، قبل أن يؤكد لاحقا أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، قال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب (76 عاما) "أعرفه جيدا وأعرف الخطر الذي يمثله على ديمقراطيتنا".

وأضاف بايدن أنه قد لا يكون الوحيد الذي يمكنه إلحاق الهزيمة بالرئيس السابق ترامب في انتخابات عام 2024، لكنه يعرفه جيدا ويعرف طريقة عمله.

من جهة أخرى، شدد بايدن -وهو الأكبر الذي يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة- على أن" سنه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "في حالة جيدة ومتحمس" للفوز بولاية ثانية من 4 أعوام" حسب قوله.

وكان بايدن وضع الثلاثاء الماضي حدا لأسابيع من الترقب بإعلان ترشحه لولاية جديدة، وقال في شريط فيديو نشر على موقع تويتر "أنا مرشح لولاية ثانية"، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي "بالانفصال عن الواقع".

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بايدن يعتبر ترامب خطرا على الديمقراطية