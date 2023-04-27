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مخاطبا المسؤولين الألمان ..

كنعاني: لا نستأذن أحدا في تطبيق العدالة بحق الارهابيين

كنعاني: لا نستأذن أحدا في تطبيق العدالة بحق الارهابيين
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد ناصر كنعاني متحدث الخارجية الايرانية الیوم الخمیس، أن طهران لا تستأذن أحدا في مواجهة الارهاب وتطبيق العدالة بحق الارهابيين.

العالم - ايران

جاء ذلك ردا على تكرار مواقف المسؤولين الألمان التدخلية في شؤون البلاد، عقب تأييد لحكم قضائي بحق المدان " جمشيد شارمهد" زعيم ما يسمى بزمرة " تُندر" الارهابية.

وكان وزير الخارجية الألماني قد أصدر تصريحا داعما لـ " شارمهد" عقب الاعلان عن تأييد حكم الاعدام بحق المدان.

وبهذا الصدد إعتبر كنعاني أن طرح مثل هذه المواقف (الداعمة) لاتعيق تطبيق العدالة فحسب، بل تحفز الارهابيين وشيوع الارهاب في العالم أجمع، داعيا مسؤولي الحكومة الألمانية الى وقف عاجل للأعمال المحفزة للارهابيين والترويج لظاهرة الارهاب.

كنعاني بيّن أنه من المتوقع من إدعياء مكافحة الارهاب إذا ما لم يتعاونوا مع ايران فيما يخص بتطبيق العدالة بحق الارهابيين، عدم مكافأة الارهابيين قتلة الاطفال بافعالهم وسلوكياتهم على الأقل.

هذا وأعلن " مسعود ستايشي" متحدث السلطة القضائية أمس الاربعاء، بتأييد حكم الاعدام بحق المدان "شارمهد" عبر المحكمة العليا للبلاد وأنه سيتم تنفيذ الاجراءات التنفيذية لاحقا.

يذكر أن شارمهد اعتقل قبل نحو 3 سنوات وأدين بتهم ارهابية عدة منها تفجير حسينية " سيد الشهداء" الدامي في شيراز الذي أوقع العديد من الشهداء.

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