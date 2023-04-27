انطلاق الانتخابات التركية في الخارج

العالم - تركيا

وبدأت عملية التصويت على المعابر الحدودية المفتوحة وخاصة في بلغاريا واليونان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على مدار الساعة من اليوم الخميس وحتى الـ 14 من مايو/ أيار المقبل.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت في الانتخابات التركية في الداخل في الـ 14 من مايو المقبل.

ويخوض الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان الانتخابات للفوز بالفترة الرئاسية المقبلة وينافسه عدة مرشحين بينهم كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تحالف الأمة.