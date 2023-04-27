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الحكومة ستقضي على التضخم عن طريق تنمية الانتاج

الحكومة ستقضي على التضخم عن طريق تنمية الانتاج
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ان الدولة ستتابع جهودها في القضاء على التضخم عن طريق تنمية الانتاج ، مشيرا الى ان الحكومة تدعم وتحمي تفعيل القطاعات الانتاجية والصناعية المتوقفة عن العمل.

العالم - ايران

وفي خطاب له اليوم الخميس في مراسم الاحتفال باعادة تشغيل 160 مصنعا والتي اقيمت بمدينة دزفول بمحافظة خوزستان اعرب رئيسي عن ارتياحه لاحياء هذه المصانع وزيادة طاقتها الانتاجية على يد القدرات الادارية والهندسية في المحافظة.

واشار الى ان الطاقات والامكانات في محافظة خوزستان ليست قليلة والمطلوب هو استغلال هذه الامكانات بالشكل الصحيح ، موضحا ان الحكومة على كامل الاستعداد لتنمية الانتاج وتوفير فرص العمل.

واوضح رئيسي ان اكثر من اربعة الاف مصنع قد تم اعادة فعالياتها في البلاد خلال العام الماضي ، فيما تم اليوم تشغيل 160 مصنعا في خوزستان ، معتبرا ان تفعيل الانتاج سيساهم في سد الحاجة الداخلية والتصدير الى خارج البلاد.

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