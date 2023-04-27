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الخارجية الصينية:

محادثة شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية

محادثة شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الصيني تشين قانغ بأن المحادثة الهاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي خطوة مهمة للصين على طريق التسوية السياسية للأزمة.

العالم- أسيا والباسفيك

جاء ذلك في اجتماع لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والصين في سيان، حيث نقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين قانغ قوله إن الرئيس شي جين بينغ أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي وأجرى اتصالا مباشرا معه، وهي خطوة مهمة اتخذتها الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، و"تظهر مرة أخرى الموقف التفاوضي للصين".

ووفقا للوزير الصيني فإن حقيقة تطور الأزمة الأوكرانية إلى وضعها الحالي تحمل خلفية تاريخية عميقة وأسبابا معقدة، مشددا على أنه "بغض النظر عن مدى تعقيد الأزمة، يجب في النهاية حلها من خلال المفاوضات. ومهما كان الصراع معقدا، يجب حله فقط من خلال الوسائل السياسية".

وكان الرئيس الصيني قد أجرى محادثة هاتفية، يوم أمس الأربعاء، مع نظيره الأوكراني، فيما قال الأخير إن المحادثة كانت طويلة وغنية بالمعلومات، كما أعلن عن تعيين السفير الأوكراني لدى الصين. وخلال المحادثة صرح الرئيس الصيني بأن الصين سترسل إلى أوكرانيا ودول أخرى ممثلا حكوميا خاصا لشؤون الدول الأوراسية لتبادل وجهات النظر بالتفصيل حول التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

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الخارجية الصينية: محادثة شي جين بينغ وزيلينسكي خطوة مهمة لحل الأزمة الأوكرانية