انقطاع الكهرباء بمناطق واسعة في الاراضي المحتلة

العالم -الاحتلال

وانقطعت الكهرباء بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال الاراضي المحتلة إلى جنوبها.

ونفى مدير شركة الكهرباء الصهيوني إمكانية انقطاع الكهرباء بهذا الشكل الواسع على إثر هجوم سيبراني. وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن "محطة توليد الكهرباء حيفا توقفت عن العمل، وعلى ما يبدو بسبب ضغط زائد. ونحن نؤمن أن الكهرباء ستعود إلى أنحاء البلاد بعد ربع ساعة. وشبه مؤكد أن هذا ليس بسبب هجوم سيبراني". وبعد ذلك عاد التيار الكهربائي لقسم من المدن.

وتسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل إشارات المرور، ما تسبب بازدحامات مرور كبيرة في تل أبيب في عدة مفترقات طرق، وطالبت الشرطة الجمهور بالسير في شوارع بديلة والامتناع عن الوصول إلى المفترقات المزدحمة.

كذلك تسبب انقطاع الكهرباء بتعطيل العمل في المجمعات التجارية وشوارع وأماكن عمل ومؤسسات كما حدث أزمة سير خانقة في مدينة بئر السبع بداخل الفلسطيني المحتل نتيجة تعطل الإشارات المرورية بعد انقطاع الكهرباء في أنحاء مختلفة في كيان الاحتلال.

وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء، نشر قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" في تلغرام: "هل العتمة جميلة، يا إسرائيل؟ هل لديكم كهرباء؟ هل هذا الهجوم جيد؟ هل تريدون المزيد؟ هل تريدون تعطيل الإنترنت والاتصالات؟ مهاجمة الكهرباء كان لمجرد التسلية".