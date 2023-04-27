اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

العالم - منوعات

وأعلنت شركة "ميتشيلز"، التي تقدم قواميس لغة برتغالية بالاسم نفسه في البرازيل، جمع 125 ألف توقيع عن إضافة كلمة "بيليه" في القاموس لتعني "الأفضل أو الفريد من نوعه لوصف أي شخص".

وقالت: صنعنا التاريخ اليوم سويا بإضافة اسم ملك كرة القدم في قاموس اللغة البرتغالية؛ بيليه بات يعني "الأفضل".

وبدءا من الآن يمكن لـ 280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.

وتوفي أسطورة البرازيل، الذي يحمل اسم "إديسون آرانتيس دو ناسيمنتو" المشهور ببيليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن عمر يناهز 82 سنة.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بـ3 مونديالات مع منتخب بلاده: السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، والمكسيك عام 1970.

وجرى تقديم لوحة تتضمن الكلمة الجديدة لعائلة بيليه وأدرجها قاموس ميشايلس بالفعل في نسخته الرقمية، كما ستضاف الكلمة إلى النسخة المطبوعة الجديدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة بيليه، جو فراغا: "حملة بيليه في القاموس هي واحدة من أكثر الحملات أصالة التي شاركنا فيها على الإطلاق... يعد اسمه في القاموس جزءاً مهماً جداً من إرثه الذي سيخلد بيليه إلى الأبد".