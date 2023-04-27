صنعاء تدعو الرياض إلى إتخاذ خطوات ملموسة

العالم – المشهد اليمني

هذا ولم تعلن جهات رسمية في صنعاء عن تعثر المفاوضات، لكن العديد من المسؤولين في صنعاء طالبوا السعودية باتخاذ خطوات واقعية وفورية لإحلال السلام في اليمن أو التوصل لاتفاق مستقر مضيفين أن تشييد جسور الثقة يستلزم الشروع في تنفيذ استحقاقات الملف الإنساني دون مماطلة وتسويف تحت سطح الدبلوماسية.

وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى إن أي وعود مهما كانت لايمكن أن تعزز الثقة لدى صنعاء إلا بالخطوات العملية التي تفصح عن نفسها بتنفيذ نقاط الملف الإنساني، مضيفا أن دول العدوان قد تعلن في تصريحات بوعود لكنها غير ذات واقع ملموس.

إلى ذلك إلتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان في مسقط رئيس الوفد المفاوض في حكومة الإنقاذ الوطني محمد عبدالسلام، وأكد أميرعبداللهيان على دعم بلاده لإيقاف الحرب ورفع الحصار فضلا عن أهمية وحدة تراب اليمن، وشدد على أن طهران ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية.

فما هي الأسباب التي أدت إلى تعثر عودة المفاوضات؟

وهل بالفعل هناك تراجع عن الاتفاقات السابقة؟

وما هو الدور الذي تلعبه إيران في طريق إيجاد تفاهمات لوقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني حميد عاصم عضو الفريق الوطني المفاوض من صنعاء، ونصرالدين عامر رئيس وكالة سبأ اليمنية للأنباء من صنعاء.

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