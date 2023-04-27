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مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم في اثيوبيا

مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم في اثيوبيا
الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد اليوم الخميس، عن اغتيال مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة الواقعة شمال البلاد.

العالم-افريقيا

وكتب أبي أحمد في "فيسبوك": "إن أولئك الذين لم يتمكنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا"، متهما "متطرّفين عنيفين" بالوقوف وراء هذا العمل "المخزي والمروّع".

وجيرما يشيتيلا هو عضو اللجنة التنفيذية لـ"حزب الازدهار" بقيادة أبي أحمد، في حين أنه لم يتضح على الفور مكان وزمان وقوع الحادث.

وكانت أمهرة، التي تعد ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، قد شهدت احتجاجات هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.

جدير بالذكر أن قوات أمهرة كانت من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في نوفمبر.

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