شاهد.. دلالات الهجمات السيبرانية على مؤسسات الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال أبو عواد في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، كشفت الانعكاس السلبي لمحاولة كيان الاحتلال من أجل إحباط العزيمة العربية والإسلامية في مواجهة كيان لا يهزم.

وأوضح الخبير بالشؤون الإسرائيلية أن المعطيات على أرض الواقع تكشف بأن كيان الاحتلال يشهد تراجعا في كافة المؤسسات الحيوية والعسكرية والسيبرانية، في حين المقاومة باتت على قناعة أن كيأن الاحتلال لم يعد كيانا لا يهزم كما يروج له.

وأشار أبو عواد إلى أن هناك فشلا واضح المعالم لدى كيان الاحتلال من الناحية الفكرية ومن الناحية العملياتي، في المقابل، قوة الطرف الآخر من فلسطينيين وعرب ومقاومة باتت تتعاظم وتتقدم في مواجهة هذا الكيان المحتل.

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