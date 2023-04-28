شاهد.. موسكو تشن ضربات صاروخية مكثفة على كييف تزيدها خرابا

العالم - خاص بالعالم

وسارعت قوات الاطفاء والاغاثة الى الاماكن التي تعرضت للقصف لاطفاء الحرائق واغاثة المصابين، وقد هزت الانفجارات كييف وسمع فيها صافرات الانذار كما تعرضت كل من دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا في الوسط وميكولايف وخيرسون بجنوب اوكرانيا لهجمات صاروخية عنيفة، حيث قالت السلطات الاوكرانية ان خيرسون وحدها تعرضت خلال الساعات الماضية لأكثر من ستين قصف روسي بمختلف أنواع الذخيرة.

هذا واعلنت القوات الاوكرانية إن الوحدات المضادة للطائرات دمرت احدى عشر صاروخا وطائرتين مسيرتين، وألحق الحطام أضرارا بأحد خطوط الكهرباء.

الهجمات الروسية تاتي في وقت يتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما قريبا بمعدات عسكرية جديدة استلمتها كييف من حلفاؤها الغربيين المعدات التي صرح بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بلغت أكثر من الف وخمسمئة وخمسين مركبة مدرعة ومئتين وثلاثين دبابة ومعدات أخرى، بما في ذلك كميات هائلة من الذخيرة.

هذا الدعم العسكري الغربي الضخم لاقى تنديدا روسيا جاء على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو الذي قال إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا من الناحية الاستراتيجية، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على وضعه الاحتكاري، مضيفا ان كل دول حلف شمال الأطلسي تقريبا نشرت قدراتها العسكرية ضد روسيا.

وتاتي هذه التطورات الميدانية الصاخبة بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي خطوة قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ونظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" يوم الأربعاء لانهاء الحرب الدائرة هناك، لكن الكرملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.