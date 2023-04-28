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شاهد.. تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

اصيب شبان فلسطينيون في اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.  

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في رأم الله "فارس الصرفندي" إن اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم جنين، وأن مقاومين تصدوا بالرصاص والعبوات الناسفة لقوة اسرائيلية حاولت التسلل الى المخيم.

وأضاف، أن شخصين اصيبا برصاص الاحتلال أحدهما فتى في الرابعة عشر من عمره، كما ستهدفت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف في محاولة لعرقلة نقل المصابين.

واضاف ان الاحتلال اعتقل نجل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الاسير الشيخ بسام السعدي.

واشار الى أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين لكنها ماتزال تتواجد في مثلث الشهداء المحاذي لجنوب جنين.

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وزعمت وسائل اعلام عبرية بان الاقتحام جاء بناء على معلومات لاعتقال مقاومين كانوا يحضرون لعمليات فدائية، وخلال النشاط صادرت أسلحة وعتاد عسكري.

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