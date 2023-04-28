رئیسي: ينبغي تواصل زيادة قدرة ايران على إنتاج النفط

العالم- ايران

وقال آیة الله رئیسي في مراسم تدشين مصفاة هويزه للغاز بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد إن العلاقات بين صناعة النفط والشركات القائمة على المعرفة زادت في الحكومة الحالية.

وتابع أن عدد الشركات المعرفية الناشطة في صناعة النفط زاد من 100 إلى 500 شركة، وتقوم وزارة النفط بتنفيذ مشاريع مشتركة مع هذه الشركات.

وأضاف اليوم تمت إضافة 45 ألف برميل من النفط إلى الإنتاج اليومي للبلاد بتدشین مشاریع صناعة النفط،ويجب أن تستمر هذه القدرة.

وقال إنه منذ بداية تولی الحکومة مهام عملها تم التأكيد على التركيز على الحقول المشتركة وقال: الحقول النفطية المشتركة بحاجة إلى اهتمام جاد بسبب استخدام هذه الحقول المشتركة من قبل دول مختلفة ومن هذا المنطلق اعطت الحکومة الأولوية للتركيز على الحقول المشتركة.

وأكد على تفعيل الاقتصاد السياحي والرقمي والريفي في البلاد، وأضاف أن تفعيل القدرات المختلفة للسياحة له فوائد عديدة لاقتصاد البلاد، وهو ما تؤكد عليه الحکومة الحالیة.

وصرح: بلغ معدل النمو الاقتصادي للبلاد في الحكومة الحالية 4 في المائة ولعبت صناعة النفط والغاز دورًا مهمًا في هذا النمو الاقتصادي وأشار إلى القدرات العلمية والتقنية والمتخصصة العالية للبلاد وقال: "العالم كله يعترف بقدرة إيران في الصناعة النووية والعسكرية".

وأضاف : يجب أن تكون إيران الأولى في العالم في صناعات أخرى مثل صناعة النفط والغاز.

وصرح أن قوة البلاد لا تقتصر فقط على القوة العسكرية وقال إن الإجراءات المتخذة في صناعة النفط والغاز من أجل الاكتفاء الذاتي لإيران الإسلامية هي مصدر قوة للبلاد، وإن إنتاج القوة هو مصدر الأمل للأصدقاء وادخال اليأس في نفوس الاعداء.

وتم تدشين مصفاة هويزه الخليج الفارسي للغاز بتکلفة مليون و 338 الف يورو و 22 ألف مليار ريال وذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي إلی محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد و يتم إنتاج 97 ألف برميل من الغاز الطبيعي و 6 آلاف 649 طنًا من الغاز و 41 طنًا من الكبريت الصلب يوميًا في هذه المصفاة.