الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يزور العاصمة دمشق 

العالم - خاص بالعالم

السفير السوري لدى طهران قال إن زيارة الرئيس الايراني الى دمشق ستكون ذات أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.



وتكتسي الزيارة اهمية بالغة في ظل المتغيرات السياسية الاخيرة ،بينما العالم يشهد تغيرات هامة تصب في مصلحة دول المنطقة بعيدا عن الهيمنة الغربية والتدخلات الاجنبية.



كما تأتي الزيارة في وقت انفتحت فيه دول عربية وعلى رأسها السعودية على عودة علاقاتها مع دمشق ، ما يؤكد فشل سياسة فرضت عبر الترهيب والترغيب لشل سوريا واقصائها عن دورها المحوري في مواجهة المشاريع التخريبية.



ويرى مراقبون سياسيون أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تحمل في طياتها رسائل عديدة إلى جهات متعددة.فطهران تؤكد وقوفها الى جانب دمشق ،كما وقفت لسنوات معها بمواجهة الارهاب التي تعرضت له.

وهي رسالة للعدو الاسرائيلي الذي تمادى في اعتداءاته ضد سوريا في الاونة الاخيرة، وتاكيد على ان محور المقاومة لن يترك سوريا في تلك الظروف.

كما تعزز تلك التطورات محور المقاومة، وهي تضيف امرا رئيسيا بأن ايران مستعدة لاعادة بناء البنية التحتية التي هدمها الارهاب جنبا الى جنب مع عودة دمشق الى دورها ومحيطها الطبيعي في المنطقة.

ما يؤكد فشل محاولات اسرائيلية واميركية لمحاولة ابعاد دمشق عن طهران ،وهي تأكيد على دعم وتعزيز لخيارات سوريا ووحدة أراضيها ودعما لها في كل المجالات السياسة والعسكرية والاقتصادية.



وفي الشق الاقتصادي يرى متابعون ان زيارة الرئيس الايراني المرتقبة الى سوريا تؤدي إلى نوع من التكامل الاقتصادي الموجود سابقا بين الإقتصادين السوري والإيراني.

وهنا تؤكد مصادر مطلعة إن الزيارة ستكون إستثنائية من حيث نتائجها، إذ سيعلن خلالها البدء في تنفيذ قرارات تتعلق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع إقتصادية عدة.

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