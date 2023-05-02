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إستشهاد مفجر الإمعاء الخاوية بعد 86 يوما من الإضراب

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

خبر  إستثنائي لقائد أستثنائي استشهاد مفجر الامعاء الخاوية الشيخ الأسير خضر عدنان الذي أخضع الاحتلال وسجانه بانتصاره بامعائه الخاوية، وها هي روح الشيخ تنتصر لتحلق  عاليا محطمة أبواب الأسر وجدرانه. 

العالم - خاص بالعالم

خير أستشهاد الأسير الشيخ عدنان ما أعلنته ما بمصلحة السجون جعل الاحتلال في حالة ارباك وترقب سيطر على المستوى السياسي والأمني قاد لرفع حالة التأهب بمختلف أرجاء الاراضي المحتلة التي عم الاضراب العام فيها بدعوة الفصائل الفلسطينية التي أعتبرت أستشهاد الشيخ المضرب عن الطعام بجريمة الاغتيال خطط ونفذها كيان الاحتلال والرد الفلسطيني قادم لا محالة.

وبحسب مصلحة السجون التي قامت برفع من حالة تأهبها قد ذكرت في أعلانها عُثر على خضر عدنان فاقدًا للوعي في زنزانته في وقت مبكر من الفجر، بعد ذلك تم نقله إلى مستشفى أساف هاروفيه وهناك أعلن الأطباء وفاته بعد 86 يوم من الأضراب عن الطعام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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