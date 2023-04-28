روسيا تعين قائدا جديدا على رأس أسطول بحر البلطيق

العالم- روسيا

وقال إيفمينوف خلال تقديم نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، للقادة العسكريين، إن أسطول البلطيق هو الضامن للأمن في شمال غرب روسيا الاتحادية، لذلك سيستمر تزويده بالسفن وأنظمة الأسلحة الحديثة.

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم تعيين فوروبيوف في منصب قائد أسطول البلطيق بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من الإدميرال فيكتور لينا، الذي تم إرساله لقيادة أسطول المحيط الهادئ خلفا للإدميرال سيرغي أفاكيانتس، الذي تقاعد.

وأكد القائد العام للبحرية أن أسطول البلطيق يؤدي اليوم مجموعة واسعة من المهام، باعتباره عاملا مهما لضمان الأمن في شمال غرب البلاد.