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روسيا تعين قائدا جديدا على رأس أسطول بحر البلطيق

روسيا تعين قائدا جديدا على رأس أسطول بحر البلطيق
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن القائد العام للبحرية الروسية الإدميرال نيكولاي إيفمينوف، اليوم الجمعة، عن تعيين نائب الإدميرال فلاديمير فوروبيوف، قائدا جديدا لأسطول بحر البلطيق، مؤكدا على أهمية هذا الأسطول.

العالم- روسيا

وقال إيفمينوف خلال تقديم نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، للقادة العسكريين، إن أسطول البلطيق هو الضامن للأمن في شمال غرب روسيا الاتحادية، لذلك سيستمر تزويده بالسفن وأنظمة الأسلحة الحديثة.

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم تعيين فوروبيوف في منصب قائد أسطول البلطيق بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من الإدميرال فيكتور لينا، الذي تم إرساله لقيادة أسطول المحيط الهادئ خلفا للإدميرال سيرغي أفاكيانتس، الذي تقاعد.

وأكد القائد العام للبحرية أن أسطول البلطيق يؤدي اليوم مجموعة واسعة من المهام، باعتباره عاملا مهما لضمان الأمن في شمال غرب البلاد.

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