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رئيسي: قوة ايران ليست حصرا في الجانب العسكري

رئيسي: قوة ايران ليست حصرا في الجانب العسكري
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست حصرا في الجانب العسكري وان الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لايران يعتبر اعدادا للقوة ايضا.

العالم- ايران

وقال آية الله رئيسي في كلمة القاها في مراسم تدشين المشروع البيئي العملاق "مصفى غاز هويزه الخليج الفارسي" (مشروع لجمع 250 مليون قدم مكعب من غازات مشاعل آبار النفط في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران وتحويله الى غاز يمكن استخدامه في شبكة انابيب الغاز في البلاد)، " ان ما يقوم به قطاع النفط والغاز من اجل الاكتفاء الذاتي لايران يعتبر اعدادا للقوة للبلاد، وان هذا الاعداد للقوة يحيي آمال الاصدقاء ويبث اليأس في نفوس الاعداء.

كما شدد رئيس الجمهورية ان الحكومة تركز اهتمامها حاليا على قضية حقول النفط والغاز المشتركة بين ايران والدول الأخرى قائلا ان هذه القضية تحظى باهتمام واسع لأن الدول الاخرى تستخرج الان من الحقول المشتركة وان الحكومة الايرانية وضعت التركيز على هذه الحقول المشتركة في الاولوية.

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