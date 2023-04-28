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بوتين: روسيا عازمة على توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة

بوتين: روسيا عازمة على توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن روسيا لن تدخل في عزلة، بل على العكس، ستوسع علاقاتها مع الدول الصديقة.

العالم- روسيا

وأفاد موقع "روسيا اليوم" بأن رئيس الدولة خلال اجتماع مع مجلس المشرعين عقد يوم الجمعة قال: "روسيا لن تدخل في عزلة، بل على العكس، ستوسع علاقات تتسم بالشراكة البراغماتية والمساواة والمنفعة المتبادلة والحصرية مع الدول الصديقة في كل من أوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وأكد: "بالمناسبة في الولايات المتحدة نفسها، هناك أشخاص كثيرون يفكرون بنفس الطريقة التي نفكر بها، بينما في أوروبا، النخب تتصرف بشكل مختلف. لكننا جميعا نعلم أن نخب هذه البلدان في كثير من الأحيان تتبع سياسات لا تخدم مصالح شعوبها. وتابع قائلا: هذا سيعود عليهم بالنتيجة يوما ما".

ولفت الانتباه إلى أن روسيا الاتحادية مستعدة للعمل مع هؤلاء الشركاء الأجانب، ومع الشركات العالمية والشركات التي تهتم بسمعتها التجارية وترغب بالتعاون معنا."

وقال مخاطبا المشرعين، آمل أن تستمر الاجتماعات التي تعقدونها مع الزملاء الأجانب، وأن تسهم في تعزيز العلاقات الحكومية والثقة المتبادلة.

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