لبنان.. برنامج فرنجية الرئاسي وفرص نحاحه +فيديو

العالم - إستوديو بيروت

وطرح فرنجية الحوار باب رئيسيا لطرق الجدران السياسية المغفلة ومنفذا وحيدا للخروج من الأزمات الجاثمة على صدر البلد مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو رئيسا لجميع اللبنانيين بكامل انتمائاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، لكنه لم يغفل انتمائه السياسي وخلفيته المقاومة وعلاقته الوطيدة مع سوريا التي وجد فيها مصلحة يجيرها للبنانيين كمدخل لحل العديد من الملفات أبرزها ملف النازحين السوريين.

يأتي هذا في وقت تعيش فيه المنطقة مخاض سياسيا عنيفا حينا ومبشرا حينا آخر وبإنتظار أن تتبلور الصورة الاقليمية بتوازناتها وتحالفاتها الجديدة يبدو أن المشهد اللبناني سيبقى عرضة لتجذابات داخلية وضغوطات خارجية.

فما آخر المستجدات الداخلية والخارجية في هذا الاطار؟ وماهي حظوظ فرنجية لرئاسة الجمهورية الداخلية والخارجية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الشيخ صادق البنابلسي.

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