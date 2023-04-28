الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. برنامج فرنجية الرئاسي وفرص نحاحه +فيديو

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

قدم رئيس تيار المردة الى اللبنانيين برنامجه الرئاسي بالغة منفتحة على جميع الافرقاء.

العالم - إستوديو بيروت

وطرح فرنجية الحوار باب رئيسيا لطرق الجدران السياسية المغفلة ومنفذا وحيدا للخروج من الأزمات الجاثمة على صدر البلد مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو رئيسا لجميع اللبنانيين بكامل انتمائاتهم وطوائفهم ومذاهبهم، لكنه لم يغفل انتمائه السياسي وخلفيته المقاومة وعلاقته الوطيدة مع سوريا التي وجد فيها مصلحة يجيرها للبنانيين كمدخل لحل العديد من الملفات أبرزها ملف النازحين السوريين.

يأتي هذا في وقت تعيش فيه المنطقة مخاض سياسيا عنيفا حينا ومبشرا حينا آخر وبإنتظار أن تتبلور الصورة الاقليمية بتوازناتها وتحالفاتها الجديدة يبدو أن المشهد اللبناني سيبقى عرضة لتجذابات داخلية وضغوطات خارجية.

فما آخر المستجدات الداخلية والخارجية في هذا الاطار؟ وماهي حظوظ فرنجية لرئاسة الجمهورية الداخلية والخارجية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الشيخ صادق البنابلسي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الشيخ دعموش: انتظار الخارج ‏والرهان عليه هو رهان على سراب

العلامة ياسين على ضرور الاصغاء للعروض الايرانية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'كيوكوشنكاي' العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران

السيطرة على حريق داخل مولدة وخزين كاز شرقي بغداد

اثناء قيامهما ببيع كلية.. الإطاحة بمتاجرين بالأعضاء البشرية في العراق

في المثنى وواسط.. ضبط مخالفات بملايين الدنانير

في سوريا.. إحصائية مخيفة تخص هزات أرضية خلال يوم

وزارة الامن الإيرانية تنفى وجود اي مواد سامة في مدارس البلاد