وزير الدفاع الايراني: آسيا الوسطى تشهد تجاذبات ... نؤكد ضرورة التعاون بين دول المنطقة

العالم - ايران

وقال وزير الدفاع الايراني في هذا اللقاء ان آسيا الوسطى تحولت الى منطقة للتعامل وفي بعض الاوقات المواجهة والتنافس الجيوسياسي بين الدول الاقليمية والدول القادمة من خارج المنطقة ، موضحا ان الدول الغربية عن المنطقة تبحث فقط عن مصالحها ولذلك يجب على ايران وطاجيكستان ان تعززا من تعاونهما الثنائي للحفاظ على امن المنطقة.

كما شدد على اعطاء ايران الاولوية للتعاون الدفاعي والعسكري مع جمهورية طاجيكستان وتعزيز القدرات الدفاعية لطاجيكستان وخاصة مكافحة الارهاب.

من جانبه شدد وزير الدفاع الطاجيكي على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين واصفا هذه العلاقات بالعميقة والاخوية ، قائلا " اذا راقبنا التحولات الجارية في العالم والمنطقة فان موضوع الهواجس الامنية للبلدين هو امر مشترك ولذلك نؤكد على ضرورة تنمية التعاون الثنائي.